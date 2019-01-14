В Давосе назвали сумму всех долгов в мире

На Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе участники очередной дискуссии попытались обсудить, насколько человечество подготовлено к возможности очередного финансового кризиса и каким образом его могут предотвратить.

Участники говорят, что уровень корпоративного и государственного долга фактически выше, чем до финансового кризиса.

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Глобальная долговая нагрузка значительно выше, чем до мирового финансового кризиса, около 225% ВВП. В мире накопилось 247 триллионов долларов долга, в том числе 63 триллиона долларов, взятых центральными правительствами.

Заместитель председателя Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая Фан Синхай сказал, что китайская экономика замедлится в этом году, но это не станет крахом. В этом году рост, вероятно, составит 6%.

Рэй Далио, основатель американской инвестиционной компании Bridgewater Associates, отметил, что есть разумный шанс, что денежно-кредитная политика должна будет стать проще.

Далио считает, что есть реальная проблема с точки зрения количества долгов, которые США должны будут продать остальному миру в ближайшие несколько лет. “Кто собирается купить эту сумму долга? Это будет проблемой. Нормальной эволюцией будет глобализация”.

“За последние 40 лет в Китае не было значительного финансового кризиса. Как это удалось? У нас очень нисходящий подход к управлению финансовыми рисками. Центральное правительство постоянно поддерживает связь с финансовым сектором. Если риски накапливаются, вмешивается правительство. Если возникают колебания, мы быстро движемся, чтобы сдержать риск, чтобы он не распространялся на всю систему”, – сказал Фан Синхай. “Именно так нам удалось вырасти, не подвергаясь большому финансовому риску. Там есть урок, на который должен взглянуть остальной мир”.