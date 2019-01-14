Евростат назвал страны ЕС с крупнейшим госдолгом (инфографика)

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В третьем квартале 2018 года страной ЕС с самым низким государственным долгом была, как и раньше, Эстония.
Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС – Евростата.
Государственный долг Эстонии в третьем квартале составил 8% ВВП. За ней следовали Люксембург (21,7%) и Болгария (23,1%).
Среди всех 28 членов ЕС показатель снизился с 81% за второй квартал до 80,8%. В конце третьего квартала 82% совокупного долга в ЕС составляли облигации, 13,8% кредиты, а 4,2% валюта и депозиты.
Крупнейшее долговое бремя в конце третьего квартала было в Греции – 182,2% ВВП. За ней идут Италия (133%), Португалия (12,5%), Кипр (110,9%) и Бельгия (105,4%).
По сравнению со вторым кварталом долг по отношению к ВВП сильнее всего вырос на Кипре (на 6,9%) и в Греции (на 4,8%), а больше всего сократился на Мальте (на 3,1%), в Словении и Хорватии (по 1,6%).
По сравнению с третьим кварталом за 2017 долг по отношению к ВВП вырос в четырех странах ЕС и сократился в 24.
Показатель вырос на 9,7% на Кипре, на 7,4% в Греции, на 0,4% в Великобритании и на 0,1% в Словакии. Он сильно упал в Словении (на 8%), за которой следовали Мальта (6,8%) и Португалия (4,6%).
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