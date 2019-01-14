Кличко сообщил, когда запустят Подольско-Воскресенский мост

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за полтора – два года в столице планируют открыть автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост.
Об этом говорится на сайте КГГА.
«Сейчас на Подольско-Воскресенском мосту ведутся работы по монтажу вязов. Сейчас вы пока можете видеть ржавую конструкцию – это подпорки. Уже летом мы их уберем и станет видно, какой это красивый мост. Он будет двухуровневый. Верхний уровень – для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена», – отметил мэр столицы.
По его словам, за все годы на строительство моста потратили около 5 миллиардов гривен бюджетных средств. Для его завершения нужно еще 7 миллиардов гривен.
«При условии надлежащего финансирования нужно примерно 1,5-2 года, чтобы запустить сначала автосообщение через мост. А потом можно говорить о строительстве метро. Я знаю, что жители Троещины очень ждут воплощения этого проекта. Мы должны его реализовать. Многие мэры обещали, что достроят этот мост. Я тоже обещал и хочу это сделать!» – отметил Виталий Кличко.
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