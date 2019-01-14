В "Нафтогазе" прокомментировали процесс трехсторонних переговоров с "Газпромом" по транзиту

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Во время трехсторонних переговоров в Брюсселе по транзиту газа после 2019 года представители российского “Газпрома” отказались платить 2,7 миллиарда долларов долгов по решению Стокгольмского арбитража. Также они предложили “Нафтогазу” заключить “мировое соглашение”.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор по развитию бизнеса НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко.
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Один из руководителей компании рассказал, что “Газпром” сначала настаивает на “восстановлении баланса в отношениях между компаниями” и только после этого согласится продлить действующий контракт по транзиту.
“По мнению “Газпрома”, это может произойти или в случае отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде, или в случае “мирового соглашения” между “Нафтогазом” и “Газпромом”. Первый раз официально звучал тезис “нулевой вариант”, но я бы не трактовал эти слова просто как отказ Нафтогаза от 2.7 млрд долл, которые Газпром должен еще доплатить по решению арбитража, поскольку решение арбитража выходят далеко за пределы этих 2,7 млрд долл”, – говорится в сообщении.
Витренко добавил, что текущий контракт не соответствует нормам и может грозить Украине “нулевым транзитом” после строительства “Северного потока-2”.
“Кроме его несоответствия европейским правилам, в интерпретации “Газпрома” этот контракт не содержит никаких гарантий по объемам транзита, то есть после постройки Северного Потока-2 “Газпром” сможет снизить транзит через Украину до нуля, даже если контракт будет продлен на следующие годы”, – отметил он.
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