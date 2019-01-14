День финансов, 17 января: два механизма монетизации, история про растаможку "еврономера", медреформа в действии

Четверг, 17 января. Об индексе Биг-Мака, монетизации субсидий, медреформе и растаможке “еврономеров”.

Два механизма монетизации субсидий. Параллельно в Украине будет запущено два механизма монетизации – наличный и безналичный. И тех, кому субсидию назначили с октября, в марте уже переведут на денежные расчеты в наличной форме. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным.

Виноваты низкие цены и переоцененный доллар. Украинская гривна является недооцененной по индексу Биг-Мака, поскольку в Украине очень низкие цены, а доллар на мировом рынке слишком переоценен. Так в Нацбанке прокомментировали последний индекс Биг-Мака. В НБУ отметили, что если внимательно читать исследование The Economist, то не только Украина имеет недооцененную валюту. Это несколько десятков стран, которые недооценены к доллару примерно на 50-60%.

Как растаможить авто на «еврономерах». История одного автолюбителя. В ноябре 2018 года вступили в силу законы, изменившие порядок растаможки авто с пробегом. Владельцам дали полгода на их растаможку. Журналист finance.ua подготовил подробную инструкцию о том, как подготовиться к растаможке, новых законах, процедурах, и правилах расчета таможенных платежей.

Составляющие тарифов на отопление и горячую воду. С января 2019 года в КП «Киевтеплоэнерго» действуют новые тарифы на эти услуги. Среди причин повышения тарифов отмечают: рост цены на природный газ для населения, рост электроэнергии; корректировка должностных окладов; повышение тарифов ЧАО «Киевводоканал» на поставку воды. Подробную таблицу цен на все составляющие можно увидеть по ссылке.

Медреформа в действии. Украинцы, которые заключили договор с семейным врачом, смогут бесплатно сделать 54 вида анализов и медицинских манипуляций. С 1 июля 2019 года заработает программа “Бесплатная диагностика”, которая запустит новый принцип финансирования. За госсчет можно будет сделать как самые дешевые анализы, например анализ крови (29 грн), так и дорогостоящие, например, гистероскопию (1975 грн).

Украинцы переходят на “безнал”. По данным НБУ, за девять месяцев 2018 года доля безналичных операций с использованием платежных карт достигла 44% от общего объема. Более половины покупок в торговой сети украинцы уже оплачивают “безналом”. В то же время, регулятор намерен внедрить стандарт для проведения платежей с использованием QR-кодов уже во втором квартале этого года.