Названа дата выплат субсидий наличными

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Кабинет Министров намерен внести изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года.
Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева.
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По его словам, было совещание у Президента Украины при участии премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон – таких, как Укрпочта, Нафтогаз, Пенсионный фонд, общественных организаций, представителей ОСМД.
“Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта. Это делается для того, чтобы к маю понимать, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный: в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать”, – рассказал Рева.
При этом он пояснил, что параллельно будет запущено два механизма монетизации – наличный и безналичный.
“Сегодня у нас 4 млн получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. грн (в отопительный период, – ред.). Это 6 млрд грн в месяц будем выдавать наличными”, – уточнил Рева.
При этом в безналичной форме субсидии будут получать те граждане, которые обратились в управления социальной защиты уже после 1 января 2019 года.
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