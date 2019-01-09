В Нафтогазе заявили, что модель монетизации субсидий не соответствует закону

Заместитель начальника департамента энергоэффективности Нафтогаза Сергей Хабатюк сообщил, что выбранная правительством модель проведения монетизации субсидий не соответствует действующему законодательству.

«Законом о жилищно-коммунальных услугах определено, что «предусмотренные законодательством льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачиваются потребителю в денежной форме в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины». И это должно произойти с 1 января этого года», — сообщил Хабатюк.

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По его словам, модель монетизации субсидий, которую ввело правительство, предусматривает предоставление средств не потребителям, а посредникам на рынке поставок газа.

«Также Закон четко и однозначно определил форму выплат льгот и субсидий — денежная, а Кабмин может определить лишь порядок их выплаты», — отметил представитель Нафтогаза.