«Киевтеплоэнерго» показало составляющие тарифов на централизованное отопление и горячую воду (инфографика)

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С января 2019 года в КП «Киевтеплоэнерго» действуют новые тарифы на централизованное отопление и поставку горячей воды.
Эти тарифы опубликованы на сайте компании.
В компании отмечают, что с 1 ноября в Украине повышена цена на природный газ для населения на 26,2%.
Учитывая то, что в тарифе на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения около 80% составляющей – стоимость природного газа,то тарифы на указанные услуги изменены.
Среди причин повышения тарифов “Киевтеплоэнерго” отметило следующие: рост цены на природный газ для населения на 26,2%; плановый рост электроэнергии на 131,0% с 1 января 2019 года; корректировка должностных окладов; повышение тарифов ЧАО «Киевводоканал» на поставку воды на 25,2% (вода ежедневно используется для производства услуг).
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