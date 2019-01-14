«Киевтеплоэнерго» показало составляющие тарифов на централизованное отопление и горячую воду (инфографика)

С января 2019 года в КП «Киевтеплоэнерго» действуют новые тарифы на централизованное отопление и поставку горячей воды.

Эти тарифы опубликованы на сайте компании.

В компании отмечают, что с 1 ноября в Украине повышена цена на природный газ для населения на 26,2%.

Учитывая то, что в тарифе на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения около 80% составляющей – стоимость природного газа,то тарифы на указанные услуги изменены.

Среди причин повышения тарифов “Киевтеплоэнерго” отметило следующие: рост цены на природный газ для населения на 26,2%; плановый рост электроэнергии на 131,0% с 1 января 2019 года; корректировка должностных окладов; повышение тарифов ЧАО «Киевводоканал» на поставку воды на 25,2% (вода ежедневно используется для производства услуг).

Мои fiнансы:

Тариф на тепловую энергию для населения – 1661,58 грн (за 1 Гкал с НДС ).

Тариф на услугу централизованного отопления для населения при наличии средства учета – 1664,41 грн.