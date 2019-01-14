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Медреформа в действии: кто получит бесплатное УЗИ и анализ крови

Медреформа в действии: кто получит бесплатное УЗИ и анализ крови

Украинцы, которые заключили договор с семейным врачом или терапевтом, смогут бесплатно сделать более 50 анализов и медицинских манипуляций, в число которых входят и довольно дорогие.

Когда это станет возможным

С 15 апреля – в Минздраве ожидают, что на то время будет принято подготовленное ими постановление Кабмина. Сейчас проект документа опубликован на сайте министерства для обсуждения.

Пациенты, которые до сих пор не определились, к какому врачу они станут обращаться за первичной медицинской помощью, будут вынуждены сами оплачивать процедуры. Врачи одобряют принятие предложенного документа, но считают, что перечень бесплатных услуг должен быть шире.

Что нужно сделать

Для сдачи бесплатных анализов или прохождения манипуляций надо записаться на прием к врачу и получить направление.

За госсчет можно будет сделать 54 вида исследований: от анализа крови (29 грн) до пяти видов рентгенов (80-130 грн), шести видов УЗИ различных органов (84-106 грн), а также более сложных и дорогостоящих исследований, например, это гистероскопия (гинекологическое исследование) стоимостью 1975 грн.

По материалам Сегодня
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