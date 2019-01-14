Украинцы переходят на "безнал" - более половины покупок уже оплачивают картой

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В последние годы украинцы наращивают долю безналичных расчетов. Это привело к сокращению уровня наличных денег в экономике по итогам 2018 года до 10,4% с 11,1% в 2017 году и 14% – в 2016-м, говорится в стратегии Национального банка Украины.
По данным НБУ, за девять месяцев 2018 года доля безналичных операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, достигла 44,3% от общего объема по сравнению с 39,3% в 2017 году и 35,5% в 2016-м.
Более половины покупок (51,7%) в торговой сети украинцы уже платят “безналом”. Кроме того, уже каждая десятая активная платежная карта и 79,8% торговых терминалов – бесконтактные.
При этом НБУ собирается развивать безналичные платежи в Украине. Так, регулятор намерен во втором квартале 2019 г. внедрить стандарт для проведения платежей с использованием QR-кодов. Также запланировано внедрение единого международного номера банковского счета (IBAN), разрешения на использование системы BankID для удаленной идентификации и установление требований к раскрытию информации о финансовых услугах потребителям.
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