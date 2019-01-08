День финансов, 11 января: недооцененная гривна, основные инвесторы Украины, прогноз по доллару от Минфина

Пятница, 11 января: На сколько недооценили гривну и сколько заплатим по долгам в 2019 году.

Индекс Биг Мака: недооцененная гривна. The Economist обнаружил, что гривна является одной из самых недооцененных валют мира. Издание обнародовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака. Реальный курс по покупательной способности гривны смотрите здесь.

В Минфине спрогнозировали, сколько будет стоить доллар в ближайшие годы. В ближайшие три года средняя стоимость доллара в Украине вырастет почти на 3 гривны. Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

Основные источники иностранных инвестиций в Украину. Министерство финансов Украины назвало основные источники прямых иностранных инвестиций в Украину. Крупнейшими странами-инвесторами остаются Кипр (19,5% от общего объема инвестиций) и РФ (27,8%), говорится в документе.

Тот же Минфин оценил объем платежей по госдолгу в 2019 году. Министерство финансов Украины оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд грн, “или 14,2 млрд в долларовом эквиваленте. В Минфине напомнили, что официальный прогноз правительства предполагает средний курс гривны к доллару в 2019 году по базовому сценарию на уровне 28,2 грн/долл.

А в Global Economy Watch Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силы. В 2019 году Украина займет первое место в мире по потере трудовых ресурсов. Об этом говорится в обзоре Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. В 2019 году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов.