День финансов, 11 января: недооцененная гривна, основные инвесторы Украины, прогноз по доллару от Минфина

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Пятница, 11 января: На сколько недооценили гривну и сколько заплатим по долгам в 2019 году.
Индекс Биг Мака: недооцененная гривна. The Economist обнаружил, что гривна является одной из самых недооцененных валют мира. Издание обнародовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака. Реальный курс по покупательной способности гривны смотрите здесь.
В Минфине спрогнозировали, сколько будет стоить доллар в ближайшие годы. В ближайшие три года средняя стоимость доллара в Украине вырастет почти на 3 гривны. Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.
Основные источники иностранных инвестиций в Украину. Министерство финансов Украины назвало основные источники прямых иностранных инвестиций в Украину. Крупнейшими странами-инвесторами остаются Кипр (19,5% от общего объема инвестиций) и РФ (27,8%), говорится в документе.
Тот же Минфин оценил объем платежей по госдолгу в 2019 году. Министерство финансов Украины оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд грн, “или 14,2 млрд в долларовом эквиваленте. В Минфине напомнили, что официальный прогноз правительства предполагает средний курс гривны к доллару в 2019 году по базовому сценарию на уровне 28,2 грн/долл.
А в Global Economy Watch Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силы. В 2019 году Украина займет первое место в мире по потере трудовых ресурсов. Об этом говорится в обзоре Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. В 2019 году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 2880 19
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)9 ч. назад - 2066 14
Минфин оценил объем платежей по госдолгу в 2019 году10 ч. назад - 956 13
Порошенко прогнозирует в 2019-м самый высокий за восемь лет экономический рост9 ч. назад - 1140 9
За год страна произвела 5660 легковых автомобилейВчера, 20:00 - 1729 9
Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешений7 ч. назад - 3395 4
Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический ростВчера, 21:00 - 2880 19
ПриватБанк приостановит операции по картам клиентов3 ч. назад - 2467
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)9 ч. назад - 2066 14
Дуров ликвидирует Telegram - СМИ4 ч. назад - 1851
Маск показал звездолет Starship7 ч. назад - 504
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)Позавчера, 12:10 - 6657 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1071
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 812
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 404