Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)

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The Economist обнаружил, что гривна является одной из самых недооцененных валют мира.
Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.
Издание обнародовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака.
Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%.
По данным The Economist
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