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Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)

Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)

The Economist обнаружил, что гривна является одной из самых недооцененных валют мира.

Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

Издание обнародовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%.

По данным The Economist

  • Стоимость гривны недооценена на 65,2%.
  • Реальный курс по покупательной способности должен быть 9,68 гривен за доллар.
По материалам Економічна Правда
  • i

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