Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)

The Economist обнаружил, что гривна является одной из самых недооцененных валют мира.

Об этом сообщил экономист Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

Издание обнародовало ежегодный рейтинг Индекса Биг Мака, который сравнивает покупательную способность валют на базе стоимости стандартного Биг Мака.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%.

По данным The Economist

Стоимость гривны недооценена на 65,2%.