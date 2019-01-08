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В Минфине спрогнозировали, сколько будет стоить доллар в ближайшие годы

В Минфине спрогнозировали, сколько будет стоить доллар в ближайшие годы

В ближайшие три года средняя стоимость доллара в Украине вырастет почти на 3 гривны. Об этом свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

“Обменный курс в гривнах к доллару США (в среднем за период) в 2019 году составит 28,2, в 2020 году – 29,7, в 2021 году – 30,4”, – говорится в обзоре.

Согласно документу, в прошлом году доллар в Украине в среднем стоил 27,5 грн.

Напомним, по словам Президента Петра Порошенко, экономический рост в текущем году составит 3,4% ВВП, что станет рекордным за последние 8 лет.

Рост внутреннего валового продукта Украины в 2019 году ожидается на уровне 2,9%. Такой прогноз предоставил Всемирный банк.

По материалам УНН
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