Минфин назвал основные источники иностранных инвестиций (інфографіка)

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Министерство финансов Украины назвало основные источники прямых иностранных инвестиций в Украину.
Об этом свидетельствует Макроэкономический обзор и прогноз (январь 2019 года) Минфина.
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“Большинство ПИИ в Украину – возвращение украинских средств из офшоров и докапитализация банков”, – говорится в сообщении министерства.
Как отметили в Минфине, по итогам 9 месяцев 2018 года поступление прямых инвестиций (акционерный капитал) увеличилось до 1,7 млрд долларов (против 1,2 млрд долларов за 9 месяцев 2017 года).
При этом более половины инвестиций поступило в финансовую и страховую деятельность (58,2%).
“Крупнейшими странами-инвесторами остаются Кипр (19,5% от общего объема инвестиций) и РФ (27,8% соответственно, докапитализация банков)”, – говорится в документе.
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