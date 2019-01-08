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Минфин назвал основные источники иностранных инвестиций (інфографіка)

Минфин назвал основные источники иностранных инвестиций (інфографіка)

Министерство финансов Украины назвало основные источники прямых иностранных инвестиций в Украину.

Об этом свидетельствует Макроэкономический обзор и прогноз (январь 2019 года) Минфина.

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“Большинство ПИИ в Украину – возвращение украинских средств из офшоров и докапитализация банков”, – говорится в сообщении министерства.

Как отметили в Минфине, по итогам 9 месяцев 2018 года поступление прямых инвестиций (акционерный капитал) увеличилось до 1,7 млрд долларов (против 1,2 млрд долларов за 9 месяцев 2017 года).

При этом более половины инвестиций поступило в финансовую и страховую деятельность (58,2%).

“Крупнейшими странами-инвесторами остаются Кипр (19,5% от общего объема инвестиций) и РФ (27,8% соответственно, докапитализация банков)”, – говорится в документе.

По материалам РБК-Украина
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