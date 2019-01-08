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Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силы

Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силы

В 2019 году Украина займет первое место в мире по потере трудовых ресурсов.

Об этом говорится в обзоре Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) за январь 2019 года.

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Как отмечается в обзоре, в 1999 году сокращение трудоспособного населения наблюдалось только в 16 странах мира. В 2018 году таких стран было уже 39.

При этом сокращение трудовых ресурсов наблюдается во всех 23 странах региона Восточной Европы, куда включается и Украина.

В 2019 году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов, считают аналитики.

В десятку по сокращению рабочей силы также входят Болгария, Румыния, Литва, Латвия, Венгрия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь.

По материалам Корреспондент.net
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