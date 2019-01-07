PwC ожидает замедления роста мировой экономики

Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2019 году на фоне возврата крупнейших стран мира к средним темпам роста.

Об этом говорится в обзоре Global Economy Watch (GEW), подготовленном экспертами PwC.

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Ожидается, что рост глобального ВВП по паритету покупательской способности в 2019 году составит 3,6%, в 2020 году – 3,5%, в 2021 году – 3,4%. В странах G7 рост составит 1,9% в 2019 году и 1,5% в последующие два года.

Темпы роста американской экономики снизятся с ожидаемых 2,8% в 2018 году до 2,3% в следующем и 1,8% в 2020-2021 годах, считают эксперты PwC.

В Китае также прогнозируется умеренное замедление экономического роста, несмотря на стимулирование со стороны правительства страны. Прогноз на 2019 год составляет 6,3%, на 2020 год – 6,2%, на 2021 год – 5,9%.

Рост британской экономики останется относительно стабильным, в районе 1,6-1,8% в ближайшие три года. Тем не менее, Индия, демонстрирующая рекордные темпы роста среди крупнейших экономик мира (7,6% в 2019 году), может сместить Великобританию с пятой строчки в списке стран с самым высоким ВВП уже в текущем году. Также обогнать Великобританию может Франция.

Экономика еврозоны в 2019 году, как ожидается, вырастет на 1,8%, в 2020 году – на 1,6%. Германский ВВП вырастет на 1,7% и 1,6% соответственно, по прогнозам PwC, французская экономика – на 1,7% и 1,6%, испанская – на 2,4% и 1,8%, итальянская – на 0,9% в оба года.