День финансов, 4 января: приоритеты медреформы, выплаты по долгу перед МВФ, статистика растаможки авто на "еврономерах"

4 января, пятница. О планах правительства на 2019 год.

На чем сосредоточится медреформа в 2019 году. Премьер-министр Владимир Гройсман выделяет 5 приоритетов медицинской реформы. А это: дальнейшее развитие Семейной медицины, запуск программы “Доступные лекарства”, запуск программы “Бесплатная диагностика”, также будет продолжена модернизация экстренной медицины, и одной из важнейших задач премьер называет создание современных кардиоцентров.

НКРЭКУ планирует проверить 20 облгазов. Внеплановые проверки планируются на основании многочисленных обращений граждан в связи с доначислениями им объемов природного газа. Комиссия планирует проверить 20 операторов газораспределительных сетей. Нарушителей может ожидать штраф 850 тысяч гривен.

Погашение долга перед МВФ. В 2019 году Украина обязана выплатить МВФ 1 325,476 млн СПЗ (спецправа заимствования). По курсу НБУ на начало января это составляет порядка 1,8 млрд долларов. Первый платеж МВФ запланирован на 1 февраля.

Модернизация остановок общественного транспорта. В Минрегионе планируют создавать удобную общественную инфраструктуру для людей. Предлагают остановки обустраивать общественными санузлами, электронными табло с расписанием движения, схемами и картами микрорайонов, банкоматами.

Сколько авто на еврономерах растаможили по новому закону. С 25 ноября 2018 года ГФС растаможила 16,5 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией по льготным условиям. Наибольшее количество транспортных средств было оформлено в Киеве – 3037 авто, Волынской – 2642, Черновицкой – 2058 и Закарпатской -1137 областях.

Тестирование карты Visa с изменяемым CVV. В США начали тестирование кредитных карт с изменяемым кодом проверки подлинности CVV, который находится на обратной стороне банковской карты. Динамически изменяемое значение CVV отображается на обратной стороне такой карты на e-ink экране и изменяется в соответствии с алгоритмом, предоставленным платежной системой Visa. Эксперты ожидают, что такая система позволит противодействовать мошенничеству с кредитными картами в Интернете.