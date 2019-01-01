Гройсман рассказал, на чем сосредоточится медреформа в 2019 году

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине в следующем году продолжится реализация медицинской реформы, в рамках которой внимание будет сосредоточено на пяти основных направлениях.
Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.
“5 приоритетов медицинской реформы в 2019 году. Семейная медицина. Уже 23 миллиона украинцев подписали декларации с семейными врачами”, – отметил Гройсман.
По его словам, этот процесс будет продолжаться, люди и дальше будут заключать договоры с врачами.
Кроме того, будет воплощаться и в дальнейшем правительственная программа “Доступные лекарства”. Уже выписаны почти 30 млн рецептов, по которым граждане бесплатно или с небольшой доплатой получили лекарства.
“С 1 июля 2019 года мы запускаем программу “Бесплатная диагностика”, – добавил премьер-министр.
Будет продолжаться и реформирование экстренной медицины. На ее модернизацию в государственном бюджете на следующий год заложен 1 миллиард гривен.
“Это новые автомобили, новое оборудование, повышение квалификации и зарплат врачей”, – добавил он.
Гройсман также отметил, что создание современных кардиоцентров является одной из важнейших задач. Так, в 2017-2019 годах правительство предусмотрело расходы на 39 таких центров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За последние 23 года украинцы впервые чувствуют себя счастливыми - социологВчера, 04:00 - 3246 55
Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизом – ПорошенкоВчера, 12:00 - 920 21
Украинцы будут получать кредиты по-новомуВчера, 11:00 - 3786 9
Из-за неуплаты алиментов 133 тыс. человек ограничили выезд за границуПозавчера, 21:00 - 888 5
Украина в тройке лидеров по импорту грузинского винаВчера, 06:00 - 583 3
Украинцы будут получать кредиты по-новомуВчера, 11:00 - 3786 9
Рассказали, когда в Украине появится 5GВчера, 08:00 - 2154 1
В Укравтопроме обнародовали рейтинг новых авто, которые украинцы покупали в 2018 годуВчера, 15:00 - 2035
Выросли штрафы за нарушение трудового законодательстваВчера, 16:00 - 1671 1
Банки Уолл-стрит снизили прогнозы нефтяных цен на 2019 год - опрос WSJВчера, 09:00 - 1284
Tesla показала, как собирают Model 3 (видео)Вчера, 15:10 - 499 1
Jaguar Land Rover разработала систему автоматического открывания дверей01.01.2019, 15:10 - 772
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 3440 23
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 2280 4
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 1060 2