Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 120 0

Гройсман рассказал, на чем сосредоточится медреформа в 2019 году

Гройсман рассказал, на чем сосредоточится медреформа в 2019 году

В Украине в следующем году продолжится реализация медицинской реформы, в рамках которой внимание будет сосредоточено на пяти основных направлениях.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

“5 приоритетов медицинской реформы в 2019 году. Семейная медицина. Уже 23 миллиона украинцев подписали декларации с семейными врачами”, – отметил Гройсман.

По его словам, этот процесс будет продолжаться, люди и дальше будут заключать договоры с врачами.

Кроме того, будет воплощаться и в дальнейшем правительственная программа “Доступные лекарства”. Уже выписаны почти 30 млн рецептов, по которым граждане бесплатно или с небольшой доплатой получили лекарства.

“С 1 июля 2019 года мы запускаем программу “Бесплатная диагностика”, – добавил премьер-министр.

Будет продолжаться и реформирование экстренной медицины. На ее модернизацию в государственном бюджете на следующий год заложен 1 миллиард гривен.

“Это новые автомобили, новое оборудование, повышение квалификации и зарплат врачей”, – добавил он.

Гройсман также отметил, что создание современных кардиоцентров является одной из важнейших задач. Так, в 2017-2019 годах правительство предусмотрело расходы на 39 таких центров.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина