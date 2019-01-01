Гройсман рассказал, на чем сосредоточится медреформа в 2019 году

В Украине в следующем году продолжится реализация медицинской реформы, в рамках которой внимание будет сосредоточено на пяти основных направлениях.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил на своей странице в Facebook.

“5 приоритетов медицинской реформы в 2019 году. Семейная медицина. Уже 23 миллиона украинцев подписали декларации с семейными врачами”, – отметил Гройсман.

По его словам, этот процесс будет продолжаться, люди и дальше будут заключать договоры с врачами.

Кроме того, будет воплощаться и в дальнейшем правительственная программа “Доступные лекарства”. Уже выписаны почти 30 млн рецептов, по которым граждане бесплатно или с небольшой доплатой получили лекарства.

“С 1 июля 2019 года мы запускаем программу “Бесплатная диагностика”, – добавил премьер-министр.

Будет продолжаться и реформирование экстренной медицины. На ее модернизацию в государственном бюджете на следующий год заложен 1 миллиард гривен.

“Это новые автомобили, новое оборудование, повышение квалификации и зарплат врачей”, – добавил он.

Гройсман также отметил, что создание современных кардиоцентров является одной из важнейших задач. Так, в 2017-2019 годах правительство предусмотрело расходы на 39 таких центров.