Американский банк тестирует карту Visa с изменяемым кодом CVV

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Базирующийся в США банк PNC Bank в настоящее время тестирует в рамках пилотного проекта возможность использования кредитных карт с изменяемым кодом проверки подлинности CVV. Он обычно указан на обратной стороне банковской карты.
Как ожидается, применение банковских карт с периодически изменяемыми значениями кода подлинности позволит противодействовать мошенничеству с кредитными картами в Интернете.
Динамически изменяемое значение CVV отображается на обратной стороне такой карты на e-ink экране и изменяется в соответствии с алгоритмом, предоставленным платёжной системой Visa.
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Мошенничество с кредитными картами уже давно является серьёзной проблемой в США. Чтобы не позволить мошенникам использовать украденные номера кредитных карт в магазинах, в США перешли на использование кредитных и дебетовых карт на основе чипов, которые создают уникальный код для каждой транзакции. Однако переход на банковские карты с чипами оказался не столь эффективным, как ожидалось.
К тому же такие карты с чипами оказались бесполезны в борьбе с ещё одной проблемой банков в США — онлайн-мошенничеством с банковскими картами. Если злоумышленник похитил номер банковской карты, например, с помощью специального оборудования, установленного на банкомате, то уже ничто не помешает ему использовать статический номер CVV, который можно подобрать, для совершения покупок в Интернете с её помощью.
Идея динамического кода CVV не нова: такие карты поставлялись компанией Idemia, которая в 2016 году анонсировала банковские карты с динамическим CVV-кодом «Motion Code». С тех пор Visa детализировала спецификации динамического кода CVV, который называется dCVV2. Платёжная система Visa также является партнёром в запуске этого пилотного проекта с нуля.
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