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В Минрегионе планируют модернизировать остановки общественного транспорта

В Минрегионе планируют модернизировать остановки общественного транспорта

ГП “ГосдорНИИ” разрабатывает проект изменений в Государственные строительные нормы “Улицы и дороги населенных пунктов”, которым предлагает ввести ряд нововведений для проведения модернизации остановок общественного транспорта.

Об этом написал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

“Очень важно создавать удобную общественную инфраструктуру для людей, совершенствовать маршруты общественного транспорта, улучшать его работу, модернизировать остановки, как это делают в Европе. Помню, что еще до Евро-2012 в Киеве планировалось переоборудовать остановки, установив на них электронные табло с расписанием движения, схемами и картами, а также туалетами. Однако массовой реализации так и не произошло. И мы хотим вновь поднять этот вопрос и найти оптимальный путь решения”, – отметил он.

В первую очередь рассматривается, что общественные остановки на главных или конечных остановках маршрутов и в местах пересечения нескольких видов транспорта нужно обустраивать общественными санузлами, электронными табло с расписанием движения, схемами и картами микрорайонов, банкоматами.

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По материалам УКРИНФОРМ
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