Пышный прокомментировал обыски от НАБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что уголовное производство, в рамках которого НАБУ провело обыски, не связано с деятельностью регулятора или его работой в должности главы НБУ. Следственные действия касались других обстоятельств и лиц, а во время обысков не обнаружили доказательств правонарушений со стороны него или работников Нацбанка.

Об этом Пышный написал на своей странице в Facebook.

Что Пышный говорит об обысках

«Детективы НАБУ провели обыски, о которых уже сообщили средства массовой информации. Согласно определению суда, уголовное производство, в рамках которого проводились следственные действия, не касается ни деятельности Национального банка Украины, ни моей служебной деятельности в должности его главы. Следствие искало доказательства по делу, связанному с другими обстоятельствами и лицами», — отметил Пышный.

По его словам, по результатам обысков не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о совершении им или кем-либо из служащих НБУ каких-либо правонарушений.

Позиция главы НБУ относительно независимости регулятора

«Я уважаю работу НАБУ и САП, поддерживаю независимость антикоррупционных органов и готов к полному сотрудничеству со следствием в рамках закона. Также принципиальна независимость и институциональная способность Национального банка. Особенно во время войны, когда стабильность финансовой системы имеет критическое значение для государства. Независимость государственных институций предусматривает не только свободу от внешнего влияния, но и взаимное уважение, ответственность и неукоснительное соблюдение закона», — подчеркнул Пышный.

Пышный также заявил, что не намерен вступать в публичную дискуссию с авторами предположений и теорий заговора, уже обнародовавших собственное видение событий. Он уверен, что все вопросы должны решаться исключительно в правовой плоскости.

Глава НБУ сообщил, что продолжает выполнять свои обязанности.

Что известно об обысках

Напомним, 21 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски у главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

«В ответ на запросы медиа информируем, что детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП проводят обыски в помещении Национального банка Украины и по месту жительства одного из сотрудников. Ни одно лицо не было задержано, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и проводятся в соответствии с действующим законодательством. Остальные детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования», — сообщили в НАБУ.

«НБУ подтверждает информацию о проведении следственных действий НАБУ в помещении Национального банка. Дополнительные пояснения будут даны после завершения процессуальных действий», — сообщили в НБУ.