НКРЭКУ планирует проверить 20 облгазов в связи с излишними суммами в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет проверки 20 операторов газораспределительных сетей.

Об этом написала председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

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Оксана Кривенко сообщила, что НКРЭКУ обратилась с запросом в Государственную регуляторную службу относительно согласования проведения внеплановых проверок.

“Внеплановые проверки планируются на основании многочисленных обращений граждан в связи с доначислениями им объемов природного газа, которые учитывают объемы приведения к стандартным условиям”, – объясняет председатель комиссии.

Нарушителей может ожидать максимальный штраф 850 тысяч гривен.

Так, НКРЭКУ планирует провести проверки ПАО “Винницагаз”, ПАО “Волыньгаз”, ПАО “Днепргаз”, ПАО “Днепропетровскгаз”, ПАО “Житомиргаз”, ПАО “Закарпатгаз”, ПАО “Запорожгаз”, ПАО “Житомиргаз”, ПАО “Киевоблгаз” , ПАО “Криворожгаз”, ПАО “Львовгаз”, ПАО “Николаевгаз”, ПАО “Ровногаз”, ПАО “Сумыгаз”, ПАО “Тысменицагаз”, ПАО “Харьковгаз”, ПАО “Харьковгоргаз”, ПАО “Хмельницкгаз”, ПАО “Черновцыгаз”, ПАО “Черниговгаз”.