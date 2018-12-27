День финансов, 2 января: новые пенсии, минимальная зарплата и тарифы на отопление

Среда, 2 января. 2019 год начался с повышения тарифов, зарплат и пенсий.

Повышение пенсий. С 1 января 2019 года военнослужащие и лица, достигшие 65-летнего возраста и имеющие большой трудовой стаж, будут получать повышенные пенсии. Состоится повышение минимальной пенсии на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и со стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. Размер пенсии для таких лиц не может быть ниже, чем 40% минимальной заработной платы. Этот этап повышения пенсий коснется 2 млн пенсионеров.

Рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума. С 1 января минимальная зарплата выросла на 450 грн, а в почасовом размере – на 2,72 грн. Также предусмотрен и рост прожиточного минимума. Его рост произойдет в несколько этапов. Первое повышение – с 1 января и составляет 1853 грн. А в конце 2019 года прожиточный минимум вырастет уже до 2027 грн.

Изменяются ставки турсбора. С 2019 года будет не важно, в отеле какой категории и по какой цене поселится турист. Помимо проживания в отелях, кемпингах, хостелах и домах отдыха, туристических базах, пансионатах и лагерях отдыха, туристический сбор будет взиматься также с туристов, проживающих в частных жилых домах, пристройках, квартирах, коттеджах, комнатах и прочих объектах недвижимости, которые используются для временного проживания или ночевки.

ЕС постепенно отказывается от 500 евро. 17 из 19 национальных центральных банков евро больше не будут выпускать банкноты номиналом 500 евро. Но, чтобы обеспечить плавный переход и по логистическим причинам, Австрия и Германия будут продолжать печатать банкноты до 26 апреля. В ЕЦБ опасаются, что эта банкнота может способствовать незаконной деятельности.

Новые тарифы на отопление и горячую воду. С 1 января 2019 года вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду. Тариф на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций на 105,8%. Для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%.

Омелян рассказал о планах на платные дороги. Министр инфраструктуры Украины не исключает, что в 2019 году будет начато строительство платных дорог в Украине. Но он отмечает, что стоимость таких дорог в 2-2,5 раза выше той стоимости, которая есть в Украине сегодня. Следовательно, есть риск компенсации концессионных платежей в случае недостаточности трафика.