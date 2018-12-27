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ЕС постепенно прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро

ЕС постепенно прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро

Еврозона движется к тому, чтобы полностью прекратить печатать банкноты по 500 евро.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского центрального банка

“По состоянию на 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков в зоне евро больше не будут выпускать банкноты номиналом 500 евро”, – говорится в сообщении.

Однако, Австрия и Германия будут продолжать печатать банкноты до 26 апреля, “чтобы обеспечить плавный переход и по логистическим причинам”, заявил ЕЦБ.

Облигации на 500 евро в обращении остаются законным платежным средством и могут использоваться для проведения платежей.

Справка finance.ua:

  • В мае 2016 года ЕЦБ объявил, что прекратит выпуск новых банкнот на 500 евро, заявив, что он ожидает сделать это примерно в конце 2018 г. из-за “опасения, что эта банкнота может способствовать незаконной деятельности”.
  • Согласно статистике ЕЦБ, на банкноты в 500 евро приходится лишь 2,4 процента от общего количества банкнот, находящихся в обращении, но немногим более 20 процентов от общей стоимости. В конце ноября в обращении находился 521 миллион банкнот.
По материалам УНН
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