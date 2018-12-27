ЕС постепенно прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро

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Еврозона движется к тому, чтобы полностью прекратить печатать банкноты по 500 евро.
Об этом сообщает пресс-служба Европейского центрального банка
“По состоянию на 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков в зоне евро больше не будут выпускать банкноты номиналом 500 евро”, – говорится в сообщении.
Однако, Австрия и Германия будут продолжать печатать банкноты до 26 апреля, “чтобы обеспечить плавный переход и по логистическим причинам”, заявил ЕЦБ.
Облигации на 500 евро в обращении остаются законным платежным средством и могут использоваться для проведения платежей.
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