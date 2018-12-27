В Украине выросла минимальная зарплата - на 450 гривен

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4173 грн в месяц или более 25 грн (25,13) в почасовом размере – такая теперь минимальная заработная плата в Украине.
Цифры установили согласно Государственному бюджету на 2019 год, который приняли народные депутаты в конце ноября 2018-го.
С 1 января, документ вступил в силу. Согласно главной смете страны, по сравнению с предыдущими цифрами – 3723 грн – зарплата выросла на 450 грн (или около 12%), а в почасовом размере – на 2,72 грн (ранее была 22,41 грн).
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Кроме минимальной зарплаты, в Госбюджете также предусмотрели и рост прожиточного минимума. Его рост произойдет в несколько этапов. Первое повышение – с 1 января и составляет теперь 1853 грн. А в конце 2019 года прожиточный минимум вырастет уже до 2027 грн.
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