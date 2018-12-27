Вступили в силу новые тарифы на отопление и горячую воду (инфографика)

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Новые тарифы на отопление и горячую воду вступили в силу с 1 января.
Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
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НКРЭКУ утвердила новые тарифы 10-11 декабря 2018 года. Решения были оперативно обнародованы в газете “Урядовый курьер”.
В ходе заседания комиссии глава регулятора Оксана Кривенко подчеркнула, что повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.
В то же время она заявила, что новые тарифы не превышают размера повышения цен на газ для населения (на 23,5%).
В частности, тариф “Киевтеплоэнерго” на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.
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