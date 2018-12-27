Омелян не исключил, что платные дороги начнут строить в 2019 году

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не исключил, что в 2019 году будет начато строительство платных дорог в Украине.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
“Последнее слово будет за “Укравтодором”. Я полностью доверяю Славомиру Новаку. Он построил не одну платную дорогу в Польше. Он знает, как это делать и когда это делать. Я надеюсь, что в следующем году мы сможем это начать”, – сказал министр.
Омелян объяснил, что его сдерживает в вопросе строительства платных дорог том, что их стоимость в 2-2,5 раза выше нынешней.
“Когда мы оцениваем предварительные заявки от международных консорциумов, которые готовы строить эти концессионные дороги в Украине, в среднем стоимость в 2-2,5 раза выше той стоимости, которая есть в Украине сегодня. То есть, мы потенциально имеем риск компенсации концессионных платежей в случае недостаточности трафика. И второе, мы имеем дорогу в несколько раз дороже. Поэтому пока мы баланса для себя не нашли”, – отметил он.
Хотя, уточнил министр, соответствующие документы относительно платных дорог и ТЭО уже практически готовы.
Кроме того, Омелян рассказал, что, например, до сих пор продолжается дискуссия относительно платных дорог.
“Мы провели оценку со Всемирным банком потенциальных участков концессионных дорог – “Львов-Краковец” и “Киев-Белая Церковь”. По мнению Всемирного банка, трафика будет недостаточно. Именно трафик является базой для того, чтобы этот проект был экономически рентабельным. По моему мнению, трафик есть более чем достаточный. И такое же мнение отдельных китайских компаний, которые проводили анализ украинских дорог не только этих двух, но и на юге Украины, в частности, “Николаев-Херсон-Одесса”, – добавил чиновник.
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