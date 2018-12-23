День финансов, 28 декабря: о прибыли банковской системы, итоги по растаможке "еврономеров" и о субсидиях

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28 декабря, пятница. Сегодня украинцам предоставили много итоговых результатов:
Прибыль банковской системы. С начала года банковская система Украины заработала 20 миллиардов гривен. В прошлом году этот показатель был в 11 раз меньше. Это свидетельствует о том, что банковский сектор хоть и постепенно, но уверенно восстанавливается.
Первые итоги по растаможке авто на “еврономерах”. С момента вступления в силу временного порядка растаможки авто на еврономерах оформили 11 тыс. автомобилей. Но в то же время эксперты удивлены такому количеству, поскольку процесс оформления документов долгий, и в зависимости от автомобиля это дело занимает не одну неделю.
Зарплаты растут быстрее, чем коммуналка. В Минсоцполитики отмечают, что доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. Вместе с тем, количество получателей субсидий уменьшается в том числе благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.
Кроме того, в Минсоцполитики дали ответ на 5 главных вопросов о монетизации субсидий. Нужно ли повторно подавать документы? Нужно ли в Ощадбанке самостоятельно открывать счет? Как будет происходить оплата коммуналки? Почему Ощадбанк? Почему деньги не раздадут сразу на руки? Ответы здесь.
Самые большие зарплаты второй половины 2018 года. Самые высокие зарплаты получали строители. С июля их средняя зарплата составила 15 тыс. грн. Вторыми в рейтинге стали представители домашнего персонала, с зарплатой в 14 тыс. грн. На третьем месте работники транспортной отрасли со средней зарплатой в 11 тыс. грн.
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