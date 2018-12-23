Минсоцполитики дало ответы на главные вопросы о монетизации субсидий

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Министерство социальной политики разъяснило решение правительства о монетизации субсидий в 2019 году.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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В частности, в пресс-службе Минсоцполитики ответили на пять вопросов о монетизации льгот и субсидий, которые они считают главными:
1. Нужно ли повторно подавать документы?
Да, всем получателям льгот и субсидий обязательно нужно в мае подать заявление на монетизацию и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения и предоставить разрешение на обработку персональных данных. В Ощадбанк идти не нужно.
Тем, кто обратится за помощью впервые в 2019 году, в мае уже не нужно обновлять документы. Эти граждане уже являеются участниками монетизации льгот и субсидий.
2. Нужно ли в Ощадбанке самостоятельно открывать счет?
На каждого получателя субсидий, после обработки заявления на монетизацию, будет автоматически открыт персональный аккаунт в банке, на котором будут отображаться жилищные субсидии в денежной форме.
Персональный аккаунт будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.
Ощадбанк ежемесячно будет информировать субсидиантов и льготников SMS-сообщением о поступлении средств, их использовании и остатке.
После окончания отопительного сезона – в июне – суммы неиспользованных средств будут перечисляться на текущие счета получателей жилищной субсидии. Счет каждому Ощадбанк откроет автоматически, без дополнительного обращения в банк.
3. Как будет происходить оплата коммуналки?
Все будет происходить автоматически. Ежемесячно поставщики коммунальных услуг Ощадбанке будут формировать он-лайн платежку субсидианта. Банк согласно предоставленной информации будет перечислять им субсидию. Об этом и о том, сколько остается заплатить за коммуналку, Ощадбанк сразу будет информировать субсидианта SMS-сообщением.
Для субсидиантов будут созданы личные кабинеты, где можно будет отследить информацию о размере начисленной помощи, перечне коммунальных услуг, которые оплачены за счет субсидии, остатке средств. Дополнительные консультации можно будет получить в контакт-центре Ощадбанка.
4. Почему Ощадбанк?
Ощадбанк является государственным уполномоченным банком по десятку правительственных программ и имеет более 15 лет опыта сотрудничества с предприятиями топливно-энергетического комплекса.
Банк обладает крупнейшей сетью отделений – более 3 200, которые присутствуют в том числе в сельской местности, где наибольшее количество субсидиантов, и имеет большой опыт по выплатам социальной помощи и пенсий большому количеству клиентов одновременно. Поэтому решено проводить монетизацию льгот и субсидий именно через этот государственный банк.
Никаких комиссий от субсидиантов и льготников за обслуживание их персональных учетных счетов Ощадбанк не будет принимать.
5. Почему деньги не раздадут сразу на руки?
В Украине субсидию получает почти половина украинских семей. Если сразу раздать таком количестве людей деньги на руки, есть риск гиперинфляции и кризиса коммунальных неплатежей.
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