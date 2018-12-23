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Кабмин одобрил старт монетизации субсидий

Кабмин одобрил старт монетизации субсидий

Кабинет министров Украины одобрил поэтапный старт монетизации субсидий с 1 января 2019 года, а также определил уполномоченный банк для реализации этого механизма.

Сегодня в рамках рассмотрения вопросов монетизации субсидий внесли изменения в ряд мер по реализации реформы энергетического сектора через механизм монетизации в части стимулирования экономного потребления услуг ЖКХ. Монетизация субсидий будет проводиться по итогам отопительного периода.

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На выплаты с 1 января смогут рассчитывать те, кто впервые подаст документы на субсидию.

Кроме того, уполномоченным банком для монетизации определили “Ощадбанк”.

В правительстве также обращают внимание на то, что с 1 мая 2019 года назначение субсидий тем, кто получал такую субсидию на протяжении отопительного сезона 2018/19 не в денежной форме, осуществляется только после подачи новых заявлений и деклараций.

По материалам РБК-Украина
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