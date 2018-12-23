Зарплаты украинцев растут быстрее, чем расходы на "коммуналку" - Минсоц

Доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.

Об этом заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

“Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. То есть, потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться”, – сообщил чиновник.

Он отмечает, что тарифы – не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки. Сегодня наблюдается достаточно активная динамика роста доходов населения.

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“Второй фактор – это пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года. Третий фактор – это, конечно, повышение цены на газ, которое у нас произошло. Эти три фактора сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде”, – сказал представитель Министерства социальной политики.

По его словам, еженедельно около 120-150 тысяч домохозяйств обращаются за оформлением субсидии.

“Граждане начали получать первые платежки с новыми тарифами на газ, водоснабжение, содержание жилья, а теперь они определяются по потребности в получении жилищных субсидий”, – сообщил Музыченко.

Он добавил, что численность получателей субсидий уменьшается в том числе благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.