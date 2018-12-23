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Прибыль банковской системы возросла до 20 млрд грн - Рожкова

Прибыль банковской системы возросла до 20 млрд грн - Рожкова

С начала года банковская система Украины заработала 20 миллиардов гривен.

Об этом написала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook.

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«20 млрд грн! Именно такой результат работы банковской системы за 11 месяцев этого года. В прошлом году этот показатель был в 11 раз меньше. Мы уже где-то говорили, что сектор в этом году получит прибыль, которая может стать рекордной за более чем десять лет. И главное – настоящей!», – пишет Рожкова.

По ее словам, в 2019 году доходность сектора останется высокой.

«Конечно, год еще не закончился, еще возможны различные корректировки, в том числе расходы на формирование резервов, но рост процентного дохода почти на 20%, комиссионного на 25%, свидетельствует о том, что банковский сектор хоть и постепенно, но уверенно восстанавливается», – добавляет она.

Кроме того, Рожкова отмечает, что с нового года вводится новый инструмент в структуре капитала банков – «вечный» субординированный долг, который позволит увеличить капитализацию, а значит, и стабильность банковского сектора.

По материалам Finance.UA
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