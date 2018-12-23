У кого были самые большие зарплаты во второй половине года (исследование)

В Киеве во второй половине 2018-го самые высокие зарплаты получали строители. За год их зарплата выросла на 5 тыс. грн.

С января по март работодатели в среднем платили строителям 10 тыс. грн. В апреле-июне выплаты выросли до 12 тыс. грн. С июля средняя зарплата составляет 15 тыс. грн, передает olx.ua.

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Вторыми в рейтинге самых высоких зарплат стали представители домашнего персонала. Им в среднем платили 14 тыс. грн. Так, в начале года домработницы, уборщицы и няни получали около 10 тыс. грн. В декабре зарплата достигла 18 тыс. грн.

В среднем 11 тыс. грн в месяц во второй половине 2018-го получали работники транспортной отрасли. Выше среднего работодатели готовы платить таксистам со своим авто и водителям на производстве.

В сфере производства и энергетики в Киеве платили зарплату на уровне 10 тыс. грн в месяц. В других промышленных городах Украины выплаты были ниже – 8 тыс. грн. Столько получали жители Днепра и Запорожья.

В пятерку наиболее оплачиваемых работ вошли представители аграрной отрасли. Средняя зарплата в Киеве составила 10 тыс. грн. Столько же платили в Харькове. В то же время в 2018-м от работодателей сельхоза поступало не так много предложений по сравнению с другими отраслями.