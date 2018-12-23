Ввоз "еврономеров" в Украину по новым правилам: названы первые итоги

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В Украине, с момента вступления в силу временного порядка растаможки авто на еврономерах, по новым таможенным правилам оформили 11 тыс. “евроблях”.
Однако множество вопросов по растаможке остаются нерешенными.
Об этом рассказал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.
“Мы понимаем, что некоторые должностные лица таможни были задействованы в этих схемах. Без таможни схемы ввоза “блях” будут невозможны. Люди, которые привыкли получать деньги за ввоз “блях”, которые работали во взаимодействии с “евробляхобизнесменами”, делают все, чтобы этот закон не был принят”, – подчеркнул Назаренко.
“Сегодня создают задержки, ставят палки в колеса, чтобы люди не могли растаможить автомобили. Но уже принят временный порядок. Насколько мне известно, с каждым днем все больше барьеров для растаможки автомобилей отпадает”, – добавил он.
Эксперт назвал еще один важный момент, который препятствует растаможке авто на еврономерах:
“99% автомобилей были ввезены “верблюдами” без каких-либо документов, без договоров купли-продажи. Их и не могло быть – ввозится автомобиль молдаванином или белорусом. Людям, которые получили эти автомобили, нужно некоторое время, чтобы получить документы”.
Назаренко отметил, что сегодня у таможенных брокеров “стоят очереди по 100 человек” из желающих растаможить евроавто.
“Понятно, что брокер не может оформить всех. Понятно, что работают посредники в растаможке сертификатов, ведь сертификация – это тоже процесс. Я очень удивлен, что за этот месяц 11 тыс. авто растаможены. Теоретически процесс растаможки документов долгий – я прекрасно знаю, сколько времени нужно, чтобы оформить этот сертификат. В зависимости от автомобиля, но это дело даже не одной недели”, – добавил эксперт.
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