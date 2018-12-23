День финансов, 27 декабря: повышение квартплаты в Киеве, новые пропорции ЕСВ, парковки с электрозарядками

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Среда, 27 декабря: Экономические показатели года, причина роста квартплаты в Киеве и обязательное оборудование парковок электрозарядками.
Кубив озвучил экономические показатели Украины в 2018. Министр экономического развития и торговли рассказал об экономических показателях Украины в 2018 году. Он отметил, что экономика Украины продолжила рост, прогноз остается положительным.
Кабмин утвердил новые пропорции ЕСВ. Правительство повысило долю единого взноса, которая идет на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве, с 9,1472% до 9,3759%.
НБУ вводит новый инструмент капитализации банков. Основной характеристикой инструмента является способность поглощать убытки банка (loss absorption mechanism) через конверсию или списание обязательств по такому инструменту за счет средств инвесторов, а не за счет средств других кредиторов и государства.
В Киеве повышают квартплату: сколько придется платить. С 1 января 2019 года Киев поднимет квартплату в части обслуживания домов и придомовой территории в связи с повышением цен на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах.
При этом власти Киева обязали снизить тарифы на обслуживание придомовой территории. Апелляционный суд подтвердил решение о том, что КГГА незаконно повысила тарифы на обслуживание придомовой территории, в связи с чем обязал КГГА с 20 декабря 2018 года выставлять счета по тарифам, принятым до 6 июня 2017 года.
Минрегион обяжет оборудовать парковки электрозарядками. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ сделает обязательным размещение электрозарядок на автостоянках, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития Льва Парцхаладзе. Соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы.
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