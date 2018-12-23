НБУ вводит новый инструмент капитализации банков

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Национальный банк вводит новый инструмент капитала с условиями конверсии/списания.
«Новый инструмент расширит возможности для увеличения уровня капитализации банковской системы Украины и является первым шагом в реформировании требований к капиталу, введение которых запланировано на 2020 год», – говорится в сообщении.
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Основной характеристикой инструмента является способность поглощать убытки банка (loss absorption mechanism) через конверсию или списание обязательств по такому инструменту за счет средств инвесторов, а не за счет средств других кредиторов и государства.
Конверсию или списание обязательств по инструменту банк осуществляет в случае наступления триггерного события – уменьшения уровня достаточности основного капитала банка (без учета инструмента) ниже 6,25%.
Для осуществления конверсии средства по инструменту направляются на приобретение простых акций банка, что позволит увеличить размер уставного капитала банка. В случае списания обязательств по инструменту банк получит доход, который «поглотит» текущие убытки от его деятельности.
Новый инструмент является долгосрочным (срок привлечения средств – не менее 50 лет) и предусматривает постепенную амортизацию в течение 15 лет до конечного срока погашения.
Инструмент теперь будет включаться в капитал 1 уровня (основного капитала) банка и после введения новых требований к структуре капитала – до дополнительного капитала 1 уровня. Для включения инструмента в капитал банк получает разрешение Нацбанка.
Новый инструмент вводится постановлением правления НБУ № 148 от 22 декабря «Об утверждении изменений к инструкции о порядке регулирования деятельности банков Украины» и вступает в силу с 27 декабря.
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