В НБУ сообщили, в каком случае готовы снизить ключевую ставку

Национальный банк Украины готов снизить уровень учетной ставки, если значительно снизятся темпы инфляции.

Об этом накануне сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

“Снижение процентных ставок может произойти только тогда, когда мы увидим процесс снижения инфляции”, – заявляет Олег Чурий.

Читайте также: Госбанки не будут устанавливать лимиты для снятия наличных из банкоматов на праздники

По его словам, это может также произойти в том случае, когда наш прогноз будет соответствовать целям, касающихся инфляционных целей в следующем году, а это наш прогноз в 6,3%, что немного выше цели в 5% плюс-минус 1%.

Он также напомнил, что сейчас Национальный банк проводит жесткую монетарную политику, которая заключается в поддержании высоких процентных ставок, и это, в свою очередь, повышает привлекательность гривны в качестве инструмента инвестирования.