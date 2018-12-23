Госбанки не будут устанавливать лимиты для снятия наличных из банкоматов на праздники

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Государственные банки Ощадбанк и ПриватБанк не планируют вводить ограничения на снятие наличных со своих банкоматов во время новогодних и Рождественских праздников.
Об этом сообщили в госбанках.
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“Главной целью Ощадбанка является именно обслуживание клиентов. Банк не использует практику введения ограничений на снятие наличных. Клиенты могут снять средства в банкомате в рамках своих тарифных пакетов и в пределах имеющегося остатка на карточном счете”, – сообщили в Ощадбанке.
В ПриватБанке заверили, что их банкоматная сеть на праздники будет работать в штатном режиме.
“Никаких дополнительных ограничений относительно максимальных сумм снятия клиентами средств из банкоматов не будет. ПриватБанк полностью обеспечивает свои потребности в наличной гривне. При этом, выполняя функции уполномоченного банка по хранению наличности НБУ, мы имеем возможность оперативно обращаться к запасам в случае необходимости. Службы, отвечающие за своевременную загрузку банкоматов — кассы пересчета и инкассация — работают в обычном круглосуточном режиме”, – рассказали в банке.
Кроме того, в Ощадбанке сообщили, что по их наблюдениям, именно в декабре растет объем снятия наличных их клиентами с банкоматов в среднем на 15-20%, а вот в январе, наоборот, спрос на наличные значительно уменьшается.
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