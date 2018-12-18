Будет ли "новогодний" скачок курса - прогноз от Данилишина

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В конце 2018 года не будет декабрьской девальвации гривны. Такой прогноз озвучил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, подводя итоги 2018 года.
“Пока нет предпосылок для повторения ситуаций декабря 2016 и декабря 2017 года, когда правительство тратило большие объемы средств (например, в прошлом году за декабрь остаток средств на едином казначейском счете уменьшился в 10,6 раза), что приводило к девальвации гривны. Надеюсь, мы делаем первый шаг к надлежащему уровню координации фискальной и монетарной политик”, – написал Данилишин на своей странице в Facebook.
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Он также отметил, что, несмотря на периоды волатильности, курс гривны в 2018 году в целом продемонстрировал стабильность – если сравнивать с концом 2017 года, по состоянию на 20 декабря 2018 национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 0,75%.
“В этом году валюты развивающихся рынков были подвержены девальвации – из-за роста ставки ФРС, что повлекло за собой отток капитала из развивающихся рынков, а также из-за сильных финансово-экономические потрясения в Аргентине и Турции. Но гривна чувствовала себя гораздо лучше большинства валют стран с развивающимися рынками”, – подчеркнул Данилишин.
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