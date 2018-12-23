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Кабмин утвердил новые пропорции ЕСВ

Кабмин утвердил новые пропорции ЕСВ

Кабинет Министров Украины утвердил новые пропорции единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Сообщается, что правительство повысило долю единого взноса, которая идет на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве, с 9,1472% до 9,3759%. Соответственно доля взноса, которая направляется на страхование на случай безработицы, снижается с 5,2313% до 5,0026%.

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Предполагается, что данное решение позволит утвердить бездефицитный бюджет Фонда социального страхования на 2019 год, а также обеспечить страховые выплаты и предоставление социальных услуг.

По материалам РБК-Украина
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