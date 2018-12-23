Кабмин утвердил новые пропорции ЕСВ

Кабинет Министров Украины утвердил новые пропорции единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Сообщается, что правительство повысило долю единого взноса, которая идет на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве, с 9,1472% до 9,3759%. Соответственно доля взноса, которая направляется на страхование на случай безработицы, снижается с 5,2313% до 5,0026%.

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Предполагается, что данное решение позволит утвердить бездефицитный бюджет Фонда социального страхования на 2019 год, а также обеспечить страховые выплаты и предоставление социальных услуг.