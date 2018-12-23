Власти Киева обязали снизить тарифы на обслуживание придомовой территории

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Апелляционный суд подтвердил решение о том, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) незаконно повысила тарифы на обслуживание придомовой территории, в связи с чем обязала КГГА с 20 декабря 2018 года выставлять счета по тарифам, принятым до 6 июня 2017 года.
Об этом сообщил председатель Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, ссылаясь на решение Апелляционного административного суда от 20 декабря 2018 года, пишет Сегодня.
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“КГГА должно исполнить решение суда и уже с 20 декабря 2018 года выставлять счета за услуги по содержанию домов и придомовых территорий по предыдущим тарифам, которые действовали до 6 июня 2017 года по распоряжению №442 от 30.04.2015 года”, – сказал Кучеренко.
При этом он отметил, что в течение рассмотрения дела КГГА не предоставила мостостроительную и землеотводную документацию ни на один из домов, а технические паспорта советского образца предоставлены только для трети жилых домов. Тарифы и структура тарифов, по которым предприятия киевской территориальной громады предоставляли услуги, были утверждены без проверки их экономической обоснованности и без необходимой документации. В то же время разделение цен на тарифы в зависимости от срока оплаты до 20 числа – не предусмотрено действующим законодательством.
“По предварительной аналитической оценке, базирующейся на понимании потоков денежных сборов с киевлян, за полтора года киевляне переплатили 1,5 миллиарда гривен”, – добавил Кучеренко.
Представители Союза собственников жилья предложили ряд мер, которые необходимо принять, среди них проведение публичного расследования действий должностных лиц КГГА, которые привели к переплате киевлянами полутора миллиардов гривен за содержание придомовой территории.
Присутствовавший на пресс-конференции руководитель юридического департамента ГО “Центр защиты киевлян” Юрий Власенко отметил, что жители обращаются к управляющим компаниям с просьбой предоставить информацию о том, куда были потрачены средства и какие были подписаны договоры, а компании отказываются предоставлять такую информацию, ссылаясь на конфиденциальность.
“Мы как потребители должны не только знать, куда идут средства, но и иметь рычаги воздействия. К сожалению, управляющие компании, которые были созданы в 2015 году, учредителем которых является КГГА, не дают нам такой возможности. И мы понимаем теперь, куда идут эти полтора миллиарда гривен”, – сказал он.
В свою очередь адвокат Ростислав Кравец подчеркнул, что речь не идет о перерасчете, поскольку компании, которые обслуживали придомовые территории, должны вернуть средства, которые в течение полутора лет переплачивали жители.
“После того как каждый киевлянин обратится за возвратом переплаченных сумм, то за каждый день невозврата такой переплаты предусмотрена пеня в размере 3%”, – сказал он.
Адвокат Юрий Сухов добавил, что готовится обращение в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы расследовать правомерность принятых решений, за которые ответственные лица должны нести юридическую ответственность.
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