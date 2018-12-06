Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТ

Тарифы на природный газ для населения в 2018 году вырастут на 22,9%, на горячую воду, отопление – на 20% , на электроэнергию – на 10%.

Об этом свидетельствует обновленный консенсус-прогноз чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.

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Согласно прогнозу по декабрь 2018 года, природный газ подорожает на 15% в 2019 году, на 18% в 2020 году и на 15% в 2021 году.

Горячая вода, отопление вырастут в цене на 10% в 2019 году, на 12% в 2020 году и на 15% в 2021 году.

Электроэнергия подорожает на 20,5% в 2019 году, на 19,5% в 2020 году и на 20% в 2021 году.