Тарифы на коммунальные услуги ежегодно будут расти на 10-20%, - прогноз МЭРТ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Тарифы на природный газ для населения в 2018 году вырастут на 22,9%, на горячую воду, отопление – на 20% , на электроэнергию – на 10%.
Об этом свидетельствует обновленный консенсус-прогноз чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.
Читайте также: НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на тепло для населения
Согласно прогнозу по декабрь 2018 года, природный газ подорожает на 15% в 2019 году, на 18% в 2020 году и на 15% в 2021 году.
Горячая вода, отопление вырастут в цене на 10% в 2019 году, на 12% в 2020 году и на 15% в 2021 году.
Электроэнергия подорожает на 20,5% в 2019 году, на 19,5% в 2020 году и на 20% в 2021 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Смолий в ноябре заработал 320 тысяч гривенВчера, 09:45 - 1521 34
Новшества в аренде жилья: сколько квартирантов можно будет селить в квартируВчера, 12:00 - 5423 21
Суд принял решение восстановить Насирова на посту главы ГФСВчера, 17:40 - 1036 12
Пальмовый рекорд: Украина импортировала сотни тысяч тонн пальмового маслаВчера, 03:00 - 2148 12
Отключить Россию от SWIFT: Литва приняла резолюцию с призывом к ЕСВчера, 14:30 - 1366 11
Супрун сообщила, какие медуслуги станут платными в 2019 годуВчера, 20:00 - 7316 4
Новшества в аренде жилья: сколько квартирантов можно будет селить в квартируВчера, 12:00 - 5423 21
Криптовалюты помогут победить бедность – Билл ГейтсВчера, 11:15 - 4070 4
В Украине ликвидировали еще один банкВчера, 11:00 - 2045 2
Во Львове установили новый рекорд стоимости недвижимостиВчера, 13:20 - 1717 1
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкциюПозавчера, 15:10 - 701
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2094 3
SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда (видео)04.12.2018, 11:10 - 1639 2
Украинцев выбрали для работы в NASA. Маску отказали30.11.2018, 12:10 - 5090 5
В Америке заработал стартап по доставке продуктов беспилотными авто26.11.2018, 14:10 - 2069 1