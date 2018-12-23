Кубив озвучил экономические показатели Украины в 2018

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Министр экономического развития и торговли Степан Кубив рассказал об экономических показателях Украины в 2018 году.
Об этом он рассказал во время заседания Кабинета Министров 27 декабря.
Кубов отметил, что экономика Украины продолжила рост, прогноз остается положительным.
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“По итогам года рост ВВП составит более 3%”, – отметил министр.
По его словам, это подтверждают и зарубежные партнеры, такие как МВФ, ЕС, ЕК.
Он отметил, что растет украинская промышленность. За 11 месяцев 2018 она выросла почти на 2% больше, чем за тот же период 2017 года.
Химическое производство выросло на 19%, автомобилестроение – на 12%.
Экспорт за 10 месяцев 2018 составил 39 млрд долларов. Капитальные инвестиции выросли на 20% за 9 месяцев 2018 года.
Уровень теневой экономики уменьшился на 3%, и составляет 32% от официального ВВП.
“Это говорит о макростабилизации и о том, что в Украине стало значительно легче вести бизнес”, – подчеркнул Кубов.
Министр также подчеркнул, что для мощного результата нужно расти на 5-7% и назвал 5 факторов, которые должны помочь в реализации такого роста:
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