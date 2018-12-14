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МВФ значительно повысил прогноз роста ВВП Украины

МВФ значительно повысил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд спрогнозировал значительный рост реального ВВП Украины в течение следующих двух лет, которое, по анализу экспертов Фонда, может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ о решении Исполнительного совета фонда по утверждению новой программы кредитования Stand-by для Украины.

В частности, по итогам 2018 года, рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,447% против 3,5%, прогнозируемых Фондом в октябре в обзоре “Перспективы мировой экономики”.

В то же время, по новым данным, этот показатель прогнозируется в 2019 году на уровне 3,916%, а также 4,433% в 2020 году. Это значительно отличается от октябрьского обзора, в котором аналитики Фонда определили тенденцию падения ВВП Украины до уровня 2,7% в следующем году.

По материалам УКРИНФОРМ
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