День финансов, 26 декабря: Украина без военного положения, контракт Новой Почты с IKEA, сроки запуска е-билета

Среда, 26 декабря. В КГГА объяснили, почему в этом году не состоится запуск е-билета, а в НБУ – при каком условии можно ждать снижение учетной ставки.

Военное положение закончилось. Сегодня, в 14:00 истек 30-дневный срок военного положения, введенного указом Президента Украины Петра Порошенко в 10 областях Украины. Президент не единожды заявлял, что военное положение не будет продолжено, если не начнется широкомасштабная агрессия. Также он рассказал, что в областях, где действовало военное положение, зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно.

Госбанки об ограничениях на снятие наличных во время праздников. Ощадбанк и ПриватБанк не планируют вводить ограничения на снятие наличных со своих банкоматов во время новогодних и Рождественских праздников. Кроме того, по их наблюдениям, именно в декабре растет объем снятия наличных с банкоматов в среднем на 15-20%. А уменьшается уже в январе.

Нова Пошта подписала контракт с IKEA. Компания “НП Логистик”, которая входит в группу компаний “Нова Пошта”, подписала договор о предоставлении логистических услуг шведскому ритейлеру мебели и товаров для дома IKEA. Компания будет предоставлять услуги хранения и комплектации заказов для магазина в Киеве.

Запуск е-билета откладывается. Как сообщает КГГА, презентация билета переносится по техническим причинам и состоится в январе. А должна была состоятся в декабре. Планируется, что е-билет заработает на полную на всех видах городского пассажирского транспорта с 31 октября 2019 года.

Условия снижения учетной ставки от НБУ. Нацбанк готов снизить уровень учетной ставки, если значительно снизятся темпы инфляции. НБУ проводит жесткую монетарную политику, которая заключается в поддержании высоких процентных ставок, что повышает привлекательность гривны в качестве инструмента инвестирования.

1,6 тысячи проверок и 1,6 тысячи нарушений. ГФС в 2018 году провела более 1,6 тысячи фактических проверок ресторанов, кафе и других мест массового отдыха, и в каждом случае было обнаружены нарушения. Следовательно, были применены 20,6 млн грн штрафных санкций.