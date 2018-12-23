День финансов, 26 декабря: Украина без военного положения, контракт Новой Почты с IKEA, сроки запуска е-билета

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Среда, 26 декабря. В КГГА объяснили, почему в этом году не состоится запуск е-билета, а в НБУ – при каком условии можно ждать снижение учетной ставки.
Военное положение закончилось. Сегодня, в 14:00 истек 30-дневный срок военного положения, введенного указом Президента Украины Петра Порошенко в 10 областях Украины. Президент не единожды заявлял, что военное положение не будет продолжено, если не начнется широкомасштабная агрессия. Также он рассказал, что в областях, где действовало военное положение, зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно.
Госбанки об ограничениях на снятие наличных во время праздников. Ощадбанк и ПриватБанк не планируют вводить ограничения на снятие наличных со своих банкоматов во время новогодних и Рождественских праздников. Кроме того, по их наблюдениям, именно в декабре растет объем снятия наличных с банкоматов в среднем на 15-20%. А уменьшается уже в январе.
Нова Пошта подписала контракт с IKEA. Компания “НП Логистик”, которая входит в группу компаний “Нова Пошта”, подписала договор о предоставлении логистических услуг шведскому ритейлеру мебели и товаров для дома IKEA. Компания будет предоставлять услуги хранения и комплектации заказов для магазина в Киеве.
Запуск е-билета откладывается. Как сообщает КГГА, презентация билета переносится по техническим причинам и состоится в январе. А должна была состоятся в декабре. Планируется, что е-билет заработает на полную на всех видах городского пассажирского транспорта с 31 октября 2019 года.
Условия снижения учетной ставки от НБУ. Нацбанк готов снизить уровень учетной ставки, если значительно снизятся темпы инфляции. НБУ проводит жесткую монетарную политику, которая заключается в поддержании высоких процентных ставок, что повышает привлекательность гривны в качестве инструмента инвестирования.
1,6 тысячи проверок и 1,6 тысячи нарушений. ГФС в 2018 году провела более 1,6 тысячи фактических проверок ресторанов, кафе и других мест массового отдыха, и в каждом случае было обнаружены нарушения. Следовательно, были применены 20,6 млн грн штрафных санкций.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих в мире — эксперт9 ч. назад - 3050 12
Контрабандные товары в Украине все чаще реализуются онлайн - экспертВчера, 21:00 - 2033 8
Какие авто выгодно покупать украинцам за границейВчера, 16:00 - 18906 6
Налоговики выявили нарушения во всех ресторанах и кафе, которые проверяли4 ч. назад - 772 3
В Минрегионе рассказали, за чей счет должны устанавливаться бойлеры7 ч. назад - 1245 3
Суверенный заем Украины стал одним из самых дорогих в мире — эксперт9 ч. назад - 3050 12
Контрабандные товары в Украине все чаще реализуются онлайн - экспертВчера, 21:00 - 2033 8
В России рубль пробил рекордно низкую отметку6 ч. назад - 1948 2
Группа "Нова Пошта" подписала пятилетний контракт с IKEA6 ч. назад - 1553
Samsung придумала больше вариантов безрамочных смартфоновВчера, 23:00 - 1447
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты3 ч. назад - 150 1
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)Вчера, 15:10 - 342 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 1728
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 804
Украинский самолет-гигант "Мрия" празднует 30-летний юбилей21.12.2018, 15:10 - 1086 9