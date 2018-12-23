Сегодня заканчивается срок действия военного положения в 10 регионах Украины

В среду в 14:00 истекает 30-дневный срок военного положения, введенного указом президента Украины Петра Порошенко в 10 областях Украины.

Военное положение было введено с 14:00 26 ноября, но фактически вступило в силу 28 ноября после опубликования закона об утверждении указа президента Украины “О введении военного положения в Украине”, отмечает ЦТС.

Военное положение вводилось на 30 суток в 10 областях – Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также во внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов допустил, что ограничения для мужчин-граждан РФ при въезде на территорию Украины могут сохраниться и после прекращения военного положения.

Данный правовой режим был введен после открытой вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в Азово-Черноморском бассейне, в результате которой были взяты в плен украинские военные моряки, а корабли Военно-Морских сил ВСУ – захвачены РФ.

Как отмечал Порошенко, причиной введения военного положения был не только указанный инцидент, но и значительное усиление группировок войск РФ вдоль границы с Украиной в последние месяцы.

По словам президента, за три недели действия военного положения была максимально укреплена линия обороны, а военнослужащие – готовы в любой момент дать адекватный ответ на провокации агрессора. Также в рамках правового режима военного положения была усилена противовоздушная оборона, на угрожающих направлениях наращены силы и средства в Воздушных силах, повысилась интенсивность подготовки органов управления и войск, особенно на территории 10 областей, которые граничат с Российской Федерацией и территориями, где дислоцируются ВС РФ.

В течение прошедшего месяца президент не единожды заявлял, что военное положение не будет продолжено, если не начнется широкомасштабная агрессия – вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы оккупированного Россией Крыма.