Президент говорит, что во время военного положения упала преступность в 10 областях

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Президент Петр Порошенко заявил об уменьшении уровня преступности в 10 областях Украины за время действия военного положения.
Об этом он сказал на заседании СНБО 26 декабря.
“Интересная деталь: в 10 областях, где действовало военное положение, в течение месяца зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно. Порядка и безопасности на улицах наших областных центров и в Киеве стало больше”, – заявил глава государства.
В то же время Порошенко отметил, что при этом “уже больше выявлено и незарегистрированного оружия, больше выявлено преступников и сейчас происходит процесс привлечения их к ответственности”.
Президент напомнил, что после введения военного положения была усилена охрана государственной границы и объектов инфраструктуры.
“Подчеркиваю, что более тысячи граждан, которые не смогли обосновать цель своей поездки, пограничниками по решению ГПСУ были развернуты на пороге”, – сказал он.
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