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Президент говорит, что во время военного положения упала преступность в 10 областях

Президент говорит, что во время военного положения упала преступность в 10 областях

Президент Петр Порошенко заявил об уменьшении уровня преступности в 10 областях Украины за время действия военного положения.

Об этом он сказал на заседании СНБО 26 декабря.

“Интересная деталь: в 10 областях, где действовало военное положение, в течение месяца зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно. Порядка и безопасности на улицах наших областных центров и в Киеве стало больше”, – заявил глава государства.

В то же время Порошенко отметил, что при этом “уже больше выявлено и незарегистрированного оружия, больше выявлено преступников и сейчас происходит процесс привлечения их к ответственности”.

Президент напомнил, что после введения военного положения была усилена охрана государственной границы и объектов инфраструктуры.

“Подчеркиваю, что более тысячи граждан, которые не смогли обосновать цель своей поездки, пограничниками по решению ГПСУ были развернуты на пороге”, – сказал он.

По материалам Економічна Правда
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