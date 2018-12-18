День финансов, 22 декабря: чего ждать от "новогоднего" курса, реальных зарплат и "Карточки киевлянина"

Суббота, 22 декабря. Рабочая суббота оказалась довольно насыщенной. Обсудили “новогодний” курс, выбор МФО и даже реальные зарплаты.

Данилишин – о “новогоднем” скачке курса. В НБУ предполагают, что в конце 2018 года не будет декабрьской девальвации гривны. “Пока нет предпосылок для повторения ситуаций декабря 2016 и декабря 2017 года, когда правительство тратило большие объемы средств, что приводило к девальвации гривны”, – сообщает глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Обновленная “Карточка киевлянина”. Киеврада приняла решение о введении муниципальной “Карточки киевлянина”. Ранее карточка была социальной. Муниципальная карточка будет как аналог “зеленой” карты метро, а также коммунальной и медицинской. Можно будет осуществлять безналичные платежи и снимать с нее помощь. Кроме того, будет предоставлять скидки в аптеках и торгово-сервисных предприятиях.

Рейтинг компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. Finance.ua составил уникальный рейтинг микрофинансовых организаций – компаний, выдающих онлайн-кредиты на карту. В рейтинге 43 микрофинансовых организаций, которые оценивались по 5 ключевым критериям.

Дальше – больше: Рева про рост зарплат. В течение января-октября текущего года реальная зарплата в Украине выросла на 13%. В следующем году минимальная зарплата еще вырастет на 12,1%. А вот среднемесячная номинальная зарплата за январь-октябрь этого года увеличилась на 25,6% и составила 8,660 тысяч гривен. В прошлом году это было: 37% номинального роста и 20% реального.

Снижение цен на транспортировку газа. В Украине цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое. Председатель НКЭКУ Оксана Кривенко, считает, что украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность, как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива Северному потоку и другим обходным газопроводам.

США выделит Украине $10 млн. США выделят военно-морским силам Украины дополнительно $10 млн в связи с инцидентом вблизи Керченского пролива. Как говорит представитель госдепартамента Роберт Палладино, они это делают в знак солидарности с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в сфере безопасности.