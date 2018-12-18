Цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое: что изменится

В Украине цену на услуги по транспортировке газа снизили вдвое.

“Указанные тарифы являются составляющей конечной цены природного газа для наших потребителей, – фактически на $6 уменьшится цена импортируемого голубого топлива на оптовом рынке”, – написала в Facebook председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

Средняя цена на газ по контрактам на январь 2019-го составляет 10 306 грн за тысячу кубометров. В эту стоимость входит цена за транспортировку и вход в систему. По новому тарифу такое же количество голубого топлива может продаваться по 10 142 грн.

“Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность, как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива Северному потоку и другим обходным газопроводам”, – говорит Оксана Кривенко.

Она добавила, что прогнозирует увеличение загруженности газопроводов и газохранилищ, которые задействованы в поставках топлива на украинский рынок.

“Также газодобывающая отрасль получила дополнительный стимул для наращивания объемов производства. Это особенно важно в преддверии 2019 года, когда будут проводиться международные аукционы на привлечение иностранных инвестиций в газодобывающие площади”, – пояснила глава НКРЭКУ.

По ее словам, новый тариф покрывает все операционные расходы оператора ГТС и обеспечивает достаточный уровень прибыли для инвестиций.