Дальше - больше: Рева обещает дальнейший рост реальных зарплат в Украине

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Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в течение января-октября текущего года реальная зарплата в Украине выросла на 13%.
Об этом он сказал в субботу во время итоговой пресс-конференции.
Он напомнил, что в прошлом году минимальная зарплата выросла вдвое, а с января 2018 года еще на 16,3% и была установлена на уровне 3,723 тысяч гривен в месяц.
“В следующем году минимальная зарплата еще вырастет на 12,1% и составит с января 4,173 тысяч гривен”, – заявил Рева.
“Среднемесячная номинальная зарплата по стране за январь-октябрь этого года увеличилась на 25,6% и составила 8,660 тысяч гривен.
По его словам, в прошлом году цифры были следующие: 37% номинального роста и 20% реального.
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